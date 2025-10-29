نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ياسين منصور يقود مفاوضات الأهلي لضم فيستون ماييلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، نجم فريق بيراميدز، تلقى عرضًا رسميًا بقيمة 4 ملايين دولار من أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، حيث يقود رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي "المحتمل" ياسين منصور ملف التفاوض بنفسه، في محاولة لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير.

وأشار إلى أن ياسين منصور يخطط لشراء اللاعب مقابل مليون ونصف دولار كهدية للنادي الأهلي بعد انضمامه لمجلس الإدارة، على أن يتحمل جزءًا كبيرًا من قيمة الصفقة وراتب اللاعب، الذي قد يصل إلى 3.5 مليون دولار سنويًا.