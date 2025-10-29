نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الأندية تفجر مفاجأة.. طولان لم ينسى خلافاته مع حسام حسن ونرفض أن نكون "شماعة" للفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور نقلًا عن مصدر داخل رابطة الأندية، عن حالة من الغضب داخل الرابطة بسبب تصريحات حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني والتي اتهم فيها الرابطة بعدم مساندة المنتخب.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن مسؤولو الرابطة أكدوا على أن طولان لم ينسق معنا أي مواعيد، وكل الجدول محدد بما يتناسب مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم إفريقيا وكأس العالم ٢٠٢٦.

وأكد الغندور أنه سيكون من الصعب تأجيل مباراتي بيراميدز يومي ٣ و٦ ديسمبر المقبل لأن التأجيل سيربك مواعيد الدوري بالكامل وسيؤثر على المنتخب الأول.

وشدد الغندور على أن حلمي طولان يضع اسم حسام حسن والمنتخب الأول في كل صغيرة وكبيرة والجميع يتعجب من عدم نسيانه أي خلافات سابقة مع التوأم، حيث قال المصدر إن حسام وإبراهيم حسن لا يصنعان الأزمات وفي حالهم وكل تركيزهم تحقيق نجاحات مع المنتخب الأول.

وتابع، حلمي طولان يتحجج بالمواعيد وباللاعبين وبملاعب التدريب تحسبا لعدم حصد لقب كأس العرب، ورابطة الأندية لن تقبل أن تكون شماعة لأي فشل.