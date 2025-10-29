نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراديشار يسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في شباك بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام بتروجيت والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل السلوفيني نايتس جراديشار هدف التعادل بعد عرضية من بن رمضان ليسجل هدف التعادل في الدقيقة61 من عمر اللقاء.

وسجل عن طريق الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت والذي وضع فريقه في المقدمة مع حلول الدقيقة 11 وافتتح هدف التقدم.

ويسعى الأهلي لإدراك الفوز من أجل التواجد في صدارة الدوري.

جووووووول جراديشار يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى بتروجت⚽ pic.twitter.com/arGjgeghIu — Kora Plus (@KoraPlusEG) October 29, 2025

