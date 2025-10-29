نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة آرسنال وبرايتون، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام برايتون

حارس المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: بين وايت، وبييرو هينكابي، وكريستيان موسكيرا، ومايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: ميرينو، وكريستيان نورجارد، دوومان.

خط الهجوم: هاريمان أنوس، وايزي، وإيثان نوانيري.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة أرسنال ضد برايتون عبر قناة beIN Sports 1HD.

