أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس كاراباو 2025 على ملعب أنفيلد



تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم نحو ملعب أنفيلد لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وكريستال بالاس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو) موسم 2025-2026. اللقاء يحمل طابعًا خاصًا بين الفريقين، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الريدز هذا الموسم ورغبتهم في الثأر من كريستال بالاس بعد الخسارة أمامه في مواجهتين سابقتين.

ليفربول يسعى للعودة إلى الانتصارات

يخوض ليفربول اللقاء وهو في أمسّ الحاجة إلى الانتصار، بعدما تلقى عدة هزائم متتالية في مختلف البطولات، بدأت بالخسارة من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، ثم الهزيمة أمام جالاتا سراي في الدوري الأوروبي، تلتها خسائر متكررة أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، وأخيرًا السقوط أمام برينتفورد في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 3-2.

ويأمل المدرب آرني سلوت في أن تكون مواجهة اليوم فرصة لاستعادة التوازن ومصالحة الجماهير الغاضبة، خاصة أن الفريق يملك كل المقومات الفنية لتحقيق الفوز، بوجود أسماء بارزة مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

أما في بطولة كأس كاراباو، فقد تأهل الريدز إلى دور الـ16 بعد الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، بينما حجز كريستال بالاس مكانه في هذا الدور بعد تغلبه على ميلوول بنفس النتيجة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس



تقام المباراة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول، وتنطلق في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 9:45 مساءً بتوقيت لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس



تنقل شبكة بي إن سبورتس (beIN Sports) المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق علي محمد علي. كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من خلال منصة beIN Connect أو تطبيق TOD لمتابعة البث المباشر بجودة عالية.

يدخل فريق ليفربول المباراة بعد تأهله لهذا الدور بفوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل كريستال بالاس عقب انتصاره على ميلوول. ويسعى الريدز بقيادة يورغن كلوب لمواصلة مشواره نحو اللقب واستعادة هيبته بعد نتائجه المتذبذبة في الفترة الأخيرة، فيما يأمل كريستال بالاس في تحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء أحد أبرز المرشحين لحصد البطولة.

