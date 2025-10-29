نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر شاهد الان مباراة أرسنال ضد برايتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أرسنال الإنجليزي لمواجهة قوية ضد برايتون مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، على ملعب الإمارات في لندن. وتأتي المباراة في توقيت حساس للفريقين، حيث يسعى أرسنال لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، بينما يطمح برايتون لتحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض.

ويأمل برايتون في قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة أمام أرسنال، بعد الأداء المميز الذي يقدمه الفريق أمام الكبار في المواسم الأخيرة، مستفيدًا من سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف دفاع المدفعجية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، حيث يعتمد أرسنال على قوته الهجومية بقيادة بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، بينما يسعى برايتون لإحداث مفاجآت تكتيكية.

موعد المباراة:



تنطلق مواجهة أرسنال ضد برايتون في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر (الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة:



تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر beIN SPORTS HD 3 مع التعليق الصوتي للمعلق حفيظ دراجي. كما يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت باستخدام تطبيق TOD TV، وللمشاهدين خارج المنطقة العربية يمكن الاستعانة بـ NordVPN لمشاهدة البث المباشر بأمان.



يستعد أرسنال الإنجليزي لمواجهة قوية أمام برايتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، على ملعب الإمارات في لندن. ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا وفريقه في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مواصلين الأداء القوي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، مع التركيز على المنافسة على جميع البطولات المحلية.

ويعول أرسنال على قوته الهجومية بقيادة النجوم بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، بينما يسعى برايتون لتقديم أداء هجومي سريع يعتمد على المرتدات واستغلال المساحات خلف دفاع المدفعجية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، يعكس الفارق في الطموحات بين الفريقين ورغبة كل منهما في حسم التأهل.

التشكيل المتوقع والمعلومات الإضافية:



من المتوقع أن يبدأ أرسنال اللقاء بالتشكيلة الأساسية دون غيابات، بينما يطمح الفريقان إلى تقديم أداء هجومي ممتع، مع الاعتماد على نجوم أرسنال في الهجوم مثل بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، واستغلال برايتون للمرتدات السريعة خلف دفاع المدفعجية.