نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبد الفضيل لـ "دوت الخليج": أدين بالولاء والانتماء للأهلي وجماهيره.. واليوم ذكرني بمشهد دخولي لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد الفضيل لاعب ونجم الأهلي السابق، على دعمه المتواصل للكابتن محمود الخطيب وقائمته الانتخابية، مشددًا على أن جاء اليوم للأدلاء بصوته والمشاركة بقوة في كتابة حاضر ومستقبل النادي الذي يدين بالولاء والانتماء له ولجماهيره.

وتابع في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، سعيد بالمشاركة في انتخابات الأهلي وبتواجدي داخل جدران النادي الأهلي وبمشاركة وحضور أعضاء الجمعية العمومية بكثافة للمساهمة في كتابة مستقبل القلعة الحمراء.

وواصل نجم الأهلي السابق: مشهد دخولي النادي والتفاف أعضاء الجمعية العمومية حولي، ذكرني بمشهد دخولي النادي الأهلي للمرة الأولى محمولًا على الأعناق أثناء انتخابات عام 2009.



وشدد لاعب الأهلي السابق: ذلك المشهد أشعرني بالحنين للأيام والذكريات الجميلة والبطولات التي عشتها وحققتها كلاعب في القلعة الحمراء.

وأنهى شريف عبد الفضيل حديثه لـ دوت الخليج، الجماهير دومًا تذكرني بهدفي في مرمى الزمالك بكأس مصر، هو من أفضل أهدافي في مسيرتي الكروية.