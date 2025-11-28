نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

جولة إفريقية AS FAR vs Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية مساء الجمعة إلى قمة مرتقبة تجمع بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، وتزداد أهمية اللقاء نظرًا لرغبة الفريقين في اقتناص النقاط الثلاث لتعزيز مركزهما في المجموعة، حيث يدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعد بداية قوية في الجولة الأولى، بينما يسعى الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لإعادة التوازن وتحقيق انتصار يعيد له الثقة، مما يجعل اللقاء محط اهتمام عشاق البطولة في مختلف البلدان.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تقام المواجهة مساء اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط المغربية، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بث مباشر يلا شوت اللقاء من أبرز مباريات الجولة لما يحمله من ندية وتاريخ بين الكرة المصرية والمغربية، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 حصريًا، فيما يتولى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي مهمة التعليق وإضفاء أجواء حماسية على اللقاء، كما يمكن للجماهير متابعة البث المباشر عبر منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي مباشر

أزاحت شبكة بين سبورتس القطرية الستار عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي مباشر ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، إذ قررت نقل ماتش الأهلي اليوم عبر قناة بين سبورتس إتش دي 1، كونها الشبكة الحصرية الناقلة لمباريات الشامبيونزليج الإفريقي في دول الوطن العربي.

معنويات مرتفعة داخل معسكر الأهلي قبل القمة الإفريقية

يخوض الأهلي المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه العريض في الجولة الافتتاحية على فريق شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف، الأمر الذي منح الفريق دفعة قوية للحفاظ على صدارة المجموعة التي تضم أندية يانج أفريكانز والجيش الملكي وشبيبة القبائل، ويركز الجهاز الفني للأهلي على الاستمرار في تقديم أداء هجومي قوي مع تعزيز التوازن الدفاعي، خاصة أن المواجهة تُقام خارج الديار، ويعتمد الفريق على مجموعة من أبرز نجومه مثل إمام عاشور الذي عاد مؤخرًا من الإصابة بقوة، ومحمود حسن تريزيجيه الذي يمثل مصدر خطورة كبيرة في الثلث الهجومي، مما يجعله أحد العناصر الأساسية في خطة الأهلي خلال اللقاء.

الأهلي يبحث عن استعادة الهيبة الإفريقية

تُعد المباراة محطة مهمة للأهلي في مشواره نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الذي غاب عنه في الموسم الماضي بعد خروجه من نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ويُدرك لاعبو الأحمر حجم التحدي وقوة المنافس المغربي، إلا أن الفريق يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات، ويراهن الجهاز الفني على خبرة اللاعبين في إدارة المباريات الكبيرة خارج ملعبهم، خاصة في ظل الضغط الجماهيري المتوقع، وتُعَد النقاط الثلاث هدفًا رئيسيًا للفريق من أجل مواصلة الانطلاقة المميزة وتسهيل مهمته في الجولات المقبلة.

الجيش الملكي المغربي يسعى للعودة إلى المنافسة

على الجانب الآخر يدخل الجيش الملكي المباراة برغبة قوية في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد، ويعتمد الفريق المغربي على جماهيره الكبيرة التي من المتوقع أن تملأ مدرجات ملعب مولاي الحسن لدعم اللاعبين، ويطمح الفريق في إظهار رد فعل قوي على أرضه وبين أنصاره، خصوصًا أن خسارة جديدة قد تعقد حساباته في سباق التأهل، ويراهن الجهاز الفني على سرعات لاعبيه في الأطراف وقدرتهم على استغلال المساحات في دفاع الأهلي، بجانب الضغط العالي على حامل الكرة لمحاولة فرض نسق هجومي سريع منذ بداية اللقاء.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم ضد الجيش الملكي؟

تستطيع الجماهير مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم ضد الجيش الملكي ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا من خلال العديد الوسائل المدفوعة وهي خدمة بي إن كونكت التابعة لشبكة بين سبورتس القطرية أو تطبيق tod من خلال الاشتراك في الباقات المحددة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

من المنتظر أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل قوي يجمع بين الانسجام والمرونة التكتيكية، وجاءت التوقعات على النحو التالي،

حراسة المرمى مصطفى شوبير الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا خط الوسط مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه الهجوم محمد شريف، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو

تشكيل الجيش الملكي المتوقع أمام الأهلي

كما تشير التوقعات إلى اعتماد الجيش الملكي على التشكيلة التالية،

حراسة المرمى رضا التكناوتي الدفاع أنس باش، مروان لوداني، عبد الحميد، تو كارنيرو خط الوسط زين الدين دراك، محمد ربيع حريمات الهجوم رضا سليم، خالد آيت ورخان، عبد الفتاح حدراف

طموحات الفريقين في مواجهة قمة المجموعة

يسعى الأهلي لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات من أجل تعزيز فرصه في التأهل وبسط سيطرته على صدارة المجموعة، بينما يأمل الجيش الملكي في حصد أول ثلاث نقاط تعيد إليه الأمل في المنافسة بقوة على بطاقتي التأهل، ومن المتوقع أن تكون المواجهة ذات طابع هجومي من الطرفين نظرًا لاحتياج كل فريق للفوز وعدم رغبة أي طرف في التعثر خلال هذا التوقيت من البطولة، مما يمنح الجماهير مباراة مليئة بالحماس والإثارة حتى صافرة النهاية.