نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المرحلة الأولي لبطولة دوري نايل.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: محمود حمدي لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر

بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة منذر طمين.

وضمت قائمة البدلاء للنادي المصري كالأتي: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، حسين فيصل ، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

