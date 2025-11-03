نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا السفر إلى الإمارات لمنافسات السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صالة السفر بمطار القاهرة الدولي استعدادا للمغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض بطولة السوبر المصري.

وحرص الجهاز الإداري للفريق على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.