نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنين مطر تنضم إلى بطولة المسلسل الرمضاني “كذبة سودا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، انضمت الممثلة رنين مطر لفريق عمل المسلسل المنتظر “كذبة سودا”، جنبًا إلى جنب مع النجمين سيرين عبد النور ومحمد الأحمد.

تفاصيل المسلسل

المسلسل الرمضاني المرتقب يعد الجمهور بتجربة درامية مميزة تمزج بين الأكشن والرومانسية، من خلال قصة مشوّقة مستوحاة من الواقع اللبناني خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبطرح جرئ وواقعي يلامس هموم الناس ومشاعرهم.

أبطال المسلسل

سيُصور المسلسل بين أبوظبي ودبي، بمشاركة نجوم من لبنان وسوريا مثل أحمد الأحمد، أماني نَسَب، داليدا خليل ونادين الراسي، في توليفة فنية واعدة تبشّر بعمل مختلف على الساحة العربية.

المسلسل من إنتاج شركة The Wise Production لصاحبها مجد جعجع، الذي يحرص على تقديم أعمال نوعية تحمل بصمة فنية راقية ورواكب تطلّعات الجمهور العربي في الدراما الحديثة.

تصريحات رنين مطر

وعن العمل، أعربت رنين مطر في بيان صحفي لها عن حماسها للانضمام إلى مسلسل “كذبة سودا”، متمنّية أن يترك دورها أثرًا مميزًا في وجدان الجمهور وينال إعجابهم، كما عبّرت عن سعادتها بالتعاون مع المنتج والممثل مجد جعجع وفريق العمل كاملًا، مؤكدة أنها متطلّعة لتقديم تجربة درامية استثنائية تضيف لمسيرتها الفنية.