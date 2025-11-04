نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية في آسيا.. الأهلي السعودي يواجه السد القطري الليلة بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة نارية في آسيا.. الأهلي السعودي يواجه السد القطري الليلة بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، حيث يستضيف السد القطري نظيره الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مواجهة قوية ومثيرة بين فريقين يمتلكان تاريخًا حافلًا في البطولة.

يدخل الأهلي السعودي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل واحد في أول ثلاث جولات، بينما يأتي السد القطري في المركز التاسع ضمن مجموعة الغرب برصيد نقطتين فقط، جمعهما من تعادلين وخسارة واحدة، مما يجعل الفوز الليلة مطلبًا حتميًا للفريق القطري لإنعاش آماله في المنافسة.

تاريخ مواجهات الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

سبق للفريقين أن تقابلا خمس مرات في تاريخ البطولة، فاز كل منهما في مباراتين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

آخر مواجهة جمعت بينهما كانت في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وانتهت بانتصار الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب، وهو ما يمنح “الراقي” أفضلية معنوية قبل لقاء الليلة.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام السد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي – محمد بكر – ميريح ديميرال – زكريا هوساوي

الوسط الدفاعي: فرانك كيسي – زياد الجهني

الوسط الهجومي: ماتيوس جونسالفيس – إنزو ميلوت – رياض محرز

الهجوم: إيفان توني

تشكيل السد القطري المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: بيدرو ميغيل – بوعلام خوخي – رومان سايس – محمد وعد الوسط الدفاعي:** محمد كمارا – كلاودينيو

الوسط الهجومي: جيوفاني – روبرتو فيرمينو – أكرم عفيف

الهجوم: رافا موخيكا

موعد مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في تمام:

6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد اليوم

تنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال قناة beIN SPORTS HD3.

كما يمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر قنوات الكأس القطرية التي تمتلك حقوق بث البطولة في المنطقة.

تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والسد

القمر الصناعي: Eutelsat 7 West A

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

وتُعد مواجهة الليلة من أبرز مباريات الجولة، نظرًا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وتاريخ الصدامات بين الكرة السعودية والقطرية في المنافسات الآسيوية، إلى جانب الحضور المنتظر للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في مواجهة فريقه السابق.