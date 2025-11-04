نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مواجهة من العيار الثقيل.. الأهلي السعودي يصطدم بالسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، حيث يستضيف السد القطري نظيره الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة.

يدخل الأهلي السعودي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل في أول ثلاث جولات، بينما يحتل السد القطري المركز التاسع في مجموعة الغرب برصيد نقطتين فقط من تعادلين وخسارة، ما يجعل الفوز الليلة فرصة ذهبية للفريق القطري لإنعاش آماله في المنافسة.

تاريخ مواجهات الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا



التقى الفريقان من قبل في خمس مواجهات بالبطولة الآسيوية، فاز كل فريق في مباراتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكان آخر لقاء بينهما في النسخة الماضية من البطولة، وانتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب، مما يمنح “الراقي” أفضلية معنوية قبل مواجهة الليلة.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام السد



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي – محمد بكر – ميريح ديميرال – زكريا هوساوي

الوسط الدفاعي: فرانك كيسي – زياد الجهني

الوسط الهجومي: ماتيوس جونسالفيس – إنزو ميلوت – رياض محرز

الهجوم: إيفان توني

تشكيل السد القطري المتوقع أمام الأهلي



حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: بيدرو ميغيل – بوعلام خوخي – رومان سايس – محمد وعد

الوسط الدفاعي: محمد كمارا – كلاودينيو

الوسط الهجومي: جيوفاني – روبرتو فيرمينو – أكرم عفيف

الهجوم: رافا موخيكا

موعد مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا



تقام المباراة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد اليوم



تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3 بصفتها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات الكأس القطرية التي تبث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي والسد

القمر الصناعي: Eutelsat 7 West A

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

وتُعد مواجهة الليلة من أبرز مباريات الجولة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لما تحمله من ندية كبيرة بين الكرة السعودية والقطرية، إضافة إلى الحضور المرتقب للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أمام فريقه السابق الأهلي السعودي.