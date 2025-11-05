دبي ـ أ.ف.ب: شهدت تشكيلة منتخب الإمارات التي تستعد لخوض مباراتي الملحق أمام العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، استبعاد فابيو ليما مهاجم الوصل لإصابة تعرض لها في مواجهة خورفكان في الدوري المحلي، وماجد حسن لاعب وسط الشارقة للسبب عينه. واستدعى الروماني كوزمين أولاريو 26 لاعبا لخوض مباراتي الملحق (الدور الخامس) أمام العراق. تستضيف الإمارات العراق في أبوظبي في 13 نوفمبر، قبل ان يلتقيا في البصرة في 18 منه، والفائز بمجموع المباراتين يتأهل إلى ملحق عالمي. وحل منتخبا الإمارات والعراق في المركز الثاني للمجموعتين الأولى والثانية من ملحق الدور الرابع الذي تأهل عنه إلى مونديال 2026 منتخبا قطر والسعودية.

