نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0) بث مباشر.. مانشستر سيتي يواجه بروسيا دورتموند في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال نظيره بروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الأوروبية عبر المنصات الرسمية الناقلة، حيث ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة مليئة بالإثارة بين اثنين من أقوى أندية أوروبا في الوقت الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند اليوم

تقام مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة (11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

القنوات الناقلة والتعليق على المباراة

تنقل قناة «beIN SPORTS 3 HD» اللقاء مباشرة وحصريًا، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي، الذي سيقود الوصف التفصيلي لمجريات المباراة المنتظرة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

غياب عمر مرموش عن التشكيل الأساسي

يغيب عمر مرموش عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في مواجهة بروسيا دورتموند، إذ قرر المدير الفني للفريق وضعه على مقاعد البدلاء، بينما يقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم أمام فريقه السابق، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا له.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند

جاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – ريان آيت نوري

خط الوسط: نيكو جونزاليس – سافينيو – تيجاني ريندرز – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

موقف مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في جدول الترتيب

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يتفوق عليه بروسيا دورتموند بفارق الأهداف محتلًا المركز الثامن، ما يجعل المباراة بمثابة صراع مباشر على بطاقة الصدارة في المجموعة.