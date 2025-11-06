نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتعثر أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إيجابيًا مع نظيره كلوب بروج بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "يان بريديل"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تمكن نيكولو تريسولدي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح كلوب بروج في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من فوريس من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها تريسولدي بتسديدة مباشرة، مرت من تحت يدي الحارس تشيزني وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح فيران توريس في تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 9، بعد عرضية من فيرمين لوبيز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها توريس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 11، بعد تسديدة يسارية من فيرمين لوبيز من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع كارلوس فوريس أن يسجل الهدف الثاني لصالح كلوب بروج في الدقيقة 17، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها تزوليس بتمريرة إلى فوريس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة يسارية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.

ورفضت العارضة الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 27، بعد تسديدة قوية من جول كوندي من داخل منطقة الجزاء.

وسجل لامين يامال الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد تبادل التمريرات بينه وبين فيرمين لوبيز، أنهاها يامال بتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 64، سجل كارلوس فوريس الهدف الثالث لصالح كلوب بروج، بعد تمريرة من فاناكن إلى فوريس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، مرت من فوق الحارس تشيزني وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز جواكين سيس بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 78، بعد عرضية من لامين يامال من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت برأس جواكين وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح كلوب بروج في الدقيقة 90، وذلك لوجود خطأ على روميو فيرمانت قبل تسجيله للهدف.

ترتيب فريقي برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يحتل البرسا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل كلوب بروج المركز الثاني والعشرين برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة مواجهتين.