نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال Morocco vs Portugal في كأس العالم تحت 17 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال Morocco vs Portugal في كأس العالم تحت 17 عامًا

البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال Morocco vs Portugal في كأس العالم تحت 17 عامًا.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي نحو مدينة الريان القطرية، حيث يلتقي اليوم منتخب المغرب (Morocco) بنظيره المنتخب البرتغالي (Portugal) ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال Morocco vs Portugal في كأس العالم تحت 17 عامًا

وتُقام المباراة المرتقبة على ملعب رقم 8 في منطقة أسباير، في مواجهة قوية يسعى خلالها كلا المنتخبين لتحقيق أهداف مختلفة، في ظل تطلعات كبيرة من جماهير الفريقين.

طموح مغربي لاستعادة التوازن

يدخل أسود الأطلس الصغار مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، بعد الخسارة التي تلقوها في الجولة الافتتاحية أمام منتخب اليابان، وهي نتيجة لم تعكس الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي في فترات كثيرة من اللقاء.

ويأمل المدير الفني للمنتخب المغربي في تصحيح المسار واستعادة التوازن أمام منافس صعب، مستندًا إلى الروح القتالية التي تميز لاعبي المغرب، وقدرتهم على مجاراة المنتخبات الأوروبية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة ذهبية أمام المواهب المغربية الشابة لإثبات الذات ومصالحة الجماهير، قبل خوض اللقاء الثالث في المجموعة أمام كاليدونيا الجديدة.



البرتغال تسعى لتأكيد قوتها

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البرتغال تحت 17 عامًا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في مباراته الأولى، ما يمنحه أفضلية نسبية وثقة كبيرة في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي وضمان التأهل المبكر إلى الدور المقبل.

ويتميز المنتخب البرتغالي بأسلوب لعب هجومي منظم يعتمد على الضغط العالي والتمريرات القصيرة، وهو ما سيشكل تحديًا كبيرًا أمام الدفاع المغربي، الذي سيكون مطالبًا بالحذر والتركيز طوال فترات المباراة.

موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة المغرب والبرتغال (Morocco vs Portugal) اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 02:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 01:30 ظهرًا بتوقيت المغرب، و03:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة البث المباشر للمواجهة عبر قناة beIN Sports EXTRA 1 وقناة الكأس 5، اللتين تنقلان اللقاء حصريًا بجودة عالية.



بهذه المواجهة المنتظرة، يتجدد الأمل لجماهير المغرب في مشاهدة عرض قوي من نجوم المستقبل، في اختبار صعب أمام أحد المنتخبات الأوروبية المرشحة للقب.