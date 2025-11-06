نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الحزم ضد الخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الحزم نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد نقاط مهمة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل الخليج المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الحزم والخليج في دوري روشن

تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد الخليج

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.