نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري| علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي في مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ماهر عن تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي بعد قليل، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.



خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستيس آرثر، محمد عادل.

خط الوسط: كريم وليد "ندفيد"، عمرو السولية، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، مروان عثمان.

بينما يجلس على دكة بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم أمام الأهلي، كل من:

محمد كوكو، سعد سمير، إبراهيم محمد، محمد رضا، أحمد هاني، حسين السيد، عمرو قلاوة، أيمن موكا، أحمد سمير.



ومن المقرر أن يحتضن ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مباراة الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، والتي تنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

يذكر أن فريق الزمالك سيواجه نظيره فريق بيراميدز في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.