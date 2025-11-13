نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقسام داخل الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. وحسين لبيب يتمسك بعودة أيمن الرمادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد حالة من الانقسام حول هوية المدير الفني الجديد للفريق، في ظل وجود أكثر من اسم مطروح، بين مدرب مصري وآخر أجنبي.

وأشار ميدو، في تصريحاته التليفزيونية، إلى أن اتجاهًا داخل المجلس يطالب بالإبقاء على أحمد عبد الرؤوف لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، في حين يرى البعض الآخر ضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي لبدء مشروع جديد.

وأكد ميدو أن حسين لبيب رئيس النادي يميل إلى عودة أيمن الرمادي لتولي المهمة، بينما يرفض جون إدوارد هذا المقترح ويفضّل استمرار عبد الرؤوف أو التوجه نحو خيار أجنبي لقيادة الزمالك.