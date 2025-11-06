نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025.. شاهدها عبر الإنترنت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد آل نهيان، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

وتُعد المباراة واحدة من أقوى مواجهات النسخة الحالية، حيث يسعى الزمالك إلى الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب، بينما يطمح بيراميدز إلى مواصلة عروضه القوية واقتناص بطاقة التأهل.

وتنفرد شبكة أبو ظبي الرياضية بحقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025 بشكل حصري، ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD SPORTS 1) التي خصصتها الشبكة لنقل اللقاء مباشرة بجودة عالية.

كيف تشاهد مباراة الزمالك وبيراميدز عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري عبر الإنترنت من خلال عدة طرق رسمية، أبرزها:

تطبيق Starzplay الذي يتيح البث المباشر لمباريات البطولة.

الموقع الرسمي لمنصة ADtv التابعة لشبكة أبو ظبي الرياضية، والتي توفر بثًا مباشرًا للقناة قبل المباراة وأثناءها.

أما للمشجعين المقيمين خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن استخدام خدمة Nord VPN لمشاهدة المباراة دون قيود جغرافية.

من هو معلق مباراة الزمالك وبيراميدز؟

أسندت شبكة أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق عيسى الحربين الذي سيتولى الوصف الصوتي للمباراة على قناة AD SPORTS 1، ليضفي عليها المزيد من الإثارة داخل الاستوديو والتحليل الفني.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

تقام المباراة يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، في التوقيتات التالية:

7:30 مساءً بتوقيت مصر

8:30 مساءً بتوقيت السعودية

وتلعب المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي، وسط حضور جماهيري متوقع لمتابعة إحدى أقوى مباريات البطولة، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز مع المنتصر من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي السوبر المصري.