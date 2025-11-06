نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم 1-0 على سيراميكا تابع النتائج لحظة بلحظة بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يتقدم 1-0 على سيراميكا بعد 30 دقيقة في نصف نهائي السوبر المصري

مرت أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري 2025 على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد. سجّل الهدف الأول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية متقنة من زيزو.

حاول الأهلي استغلال عدة فرص لتوسيع الفارق، عبر تسديدات من خارج المنطقة من تريزيجيه ومروان عطية، بالإضافة إلى عدة كرات عرضية لم تصل للمهاجمين باستثناء كرة الهدف، بينما تصدى حارس سيراميكا محمد بسام ببراعة.

الأهلي سيطر على الكرة بنسبة 54% مقابل 46% لسيراميكا، مع 7 تسديدات مقابل تسديدة وحيدة لسيراميكا، و7 ركنيات مقابل صفر، ما يعكس تفوق الأحمر في مجريات المباراة.

تشكيل الأهلي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، أليو ديانج، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: جراديشار

تشكيل سيراميكا كليوباترا:



حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستيس آرثر، محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، كريم نيدفيد، إسلام عيسى، فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان عثمان

يمكن متابعة مجريات المباراة لحظة بلحظة لمعرفة فرص الأهلي في تعزيز التقدم، ومحاولات سيراميكا لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

سجل الأندية في بطولة السوبر المصري

يحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز ببطولة السوبر المصري، بعدما نجح في التتويج باللقب 15 مرة منذ انطلاق البطولة في عام 2001.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، بينما توج كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب واحد لكل منهم، مما يعكس سيطرة الأهلي على البطولة منذ بدايتها.

وتعد النسخة الحالية من البطولة هي النسخة رقم 23، بعد أن شهدت البطولة تغييرًا في نظامها بداية من النسخة رقم 21، حيث أقيمت بين أربعة أندية بدلًا من مواجهة واحدة بين بطل الدوري وبطل كأس مصر.

وتضم النسخة الحالية أندية الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز كفريق رابع من قبل اللجنة المنظمة.

ويسعى الفريقان اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستجمع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا بالفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز؛ هذه النسخة تشهد منافسة غير مسبوقة، وسط رغبة كل فريق في تحقيق إنجاز جديد في سجل البطولة.