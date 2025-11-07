نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إينو لـ "دوت الخليج الرياضي": طاهر الأفضل في هذا المركز وأشعر بالحالة التي يتواجد فيها زيزو وأتمنى فوز الأهلي بالسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق الأهلي لكرة القدم موعدًا مع الغريم التقليدي الزمالك، وذلك في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، مساء الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نجح « دوت الخليج الرياضي » في إجراء حوارا صحفيا مع لاعب وسط فريق الأهلي والزمالك السابق معتز بالله إينو، وذلك للحديث حول مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

وتحدث إينو قائلًا: "أداء الأهلي ليس الأفضل، ولكن لا يصح الحكم على توروب في هذا التوقيت، لأنه مازال في مرحلة الاستكشاف."

أردف: "الأفضل الدفع بالثنائي مروان واللاعب المالي أليو ديانج أمام الزمالك في منتصف الملعب، والاحتفاظ باللاعب محمد بن رمضان على دكة البدلاء، كذلك البداية بالثلاثي زيزو وبن شرقي واللاعب محمود حسن تريزيجية."

تابع: "في حالة عدم جاهزية محمد شريف واللاعب السلوفيني جراديشار، أرى أن الأفضل الدفع بطاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح، لأنه يمتاز بالسرعة والقوة البدنية."

استطرد إينو في حديثه قائلًا: "دائما مباريات القمة تمتاز بالحرص والحذر، وخاصة في الربع الأول من المباراة، ولكن بعد ذلك أثناء سير اللقاء تبدأ تنكشف الأمور الفنية."

بسؤاله عن موقف زيزو أمام فريقه السابق، أكد: " أشعر بالحالة التي يتواجد عليها أحمد مصطفى زيزو، لأني تعرضت لهذا الموقف من قبل عندما انتقلت من الأهلي إلى الزمالك، اللاعب الكبير في مثل هذه المواقف يجب أن يسد آذانه عن هتافات الجماهير، ويكون هناك تحدي خاص مع نفسه لإثبات الذات."

اختتم إينو حديثه قائلا: "الأهلي يمتلك أوراق كثيرة تستطيع تغيير المباراة في أي وقت، ولكن مباريات القمة خارج التوقعات، وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن يفوز الأهلي بالمباراة."