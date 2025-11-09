نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. سيراميكا يواجه بيراميدز اليوم لتحديد المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد جماهير الكرة المصرية اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، لمتابعة مباراة مثيرة تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2025.

وتأتي المباراة بعد انتهاء الدور نصف النهائي، حيث خرج بيراميدز من نصف النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح، فيما خسر سيراميكا أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

ويأمل كلا الفريقين في إنهاء مشاركتهما في البطولة بفوز يعزز من معنويات اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، ويمنح الجماهير المصرية فرصة للاحتفال بأداء مشرف للفريقين.

موعد المباراة وتوقيت البث

الساعة 2:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 4:45 عصرًا بتوقيت أبوظبي

وسوف تُبث المباراة مباشرة عبر قنوات متعددة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة، لتقديم أفضل تجربة لمتابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي.

القنوات الناقلة وتردداتها

يمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة على القنوات التالية:

ON Time Sports 2 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

أبوظبي الرياضية المفتوحة HD

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

وتتيح القنوات بث المباراة بجودة عالية، مع استوديو تحليلي يقدم أبرز التكتيكات وأداء اللاعبين قبل انطلاق المباراة وخلال الشوطين.

نظام تحديد الفائز

وفق قواعد البطولة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي، سيتم اللجوء مباشرةً إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث، مما يزيد من التشويق والإثارة ويجعل كل دقيقة في المباراة مهمة للغاية.

أهمية المباراة للجمهور والفريقين

تعد مباراة تحديد المركز الثالث فرصة للفريقين لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في ختام البطولة، وهي أيضًا فرصة للجهازين الفنيين لتجربة اللاعبين وتكتيكات جديدة قبل بداية الموسم، بالإضافة إلى رفع المعنويات بعد الخروج من نصف النهائي.

كما أن الفوز بالمركز الثالث يمنح الفريق مكافأة مالية إضافية، مما يزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرهم ومتابعي البطولة.

متابعة المباراة لحظة بلحظة

يمكن لمتابعي المباراة متابعة البث المباشر على الإنترنت عبر:

تطبيق ON Sport المجاني لمتابعة اللقاء بجودة عالية على الهواتف الذكية.

صفحة أبوظبي الرياضية على منصة يوتيوب لمشاهدة المباراة مباشرة.

كما تقدم هذه المنصات تحديثات فورية للأهداف، والإحصائيات، وأبرز اللقطات، لتوفير تجربة متابعة متكاملة للجماهير في مصر وخارجها.

مع انطلاق صافرة البداية، ستكون الأنظار متجهة نحو مباراة سيراميكا وبيراميدز التي تعد فرصة للفريقين لإنهاء البطولة بفوز، وسط أجواء حماسية وتشويق كبير بين لاعبي الفريقين وجماهيرهم.