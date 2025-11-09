نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، الفوز على نظيره ليفانتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

افتتح التسجيل في الدقيقة 12 من الشوط الأول، أدريان دي لافوينتي، لاعب فريق ليفانتي هدف ذاتي لصالح أتلتيكو مدريد

وتعادل مانو سانشيز لاعب فريق فريق ليفانتي، في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

ثم تمكن أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تمريرة من زميله ماركوس يورينتي.

ونجح جريزمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني بعد تسديدة قوية.