نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي محتدم للتعاقد مع نيكو باز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح النجم الأرجنتيني نيكو باز حديث الدوري الإيطالي بعد تألقه اللافت مع نادي كومو، حيث سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. لاعب وسط الهجوم الشاب، المتخرج من أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا"، جذب أنظار كبار أندية إنجلترا وإيطاليا بفضل مستواه المميز، إلا أن وجهته المستقبلية تبدو واضحة تمامًا: العودة إلى ريال مدريد.

وبحسب موقع TBR Football، فإن أربعة من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز — تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي وتوتنهام — أبدت اهتمامها الجاد بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، كما دخل إنتر ميلان الإيطالي على خط المنافسة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن نيكو باز لا يفكر إلا في العودة إلى سانتياغو برنابيو الصيف المقبل لتحقيق حلمه باللعب مجددًا بقميص ريال مدريد.

وكان اللاعب قد شارك بالفعل مع الفريق الأول لريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وتمكن من تسجيل هدف في مباراته الأولى، قبل أن يقرر الرحيل إلى الدوري الإيطالي بحثًا عن دقائق لعب منتظمة وتطور أكبر في مستواه، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق الملكي.

المدرب الإسباني تشافي ألونسو، الذي سيقود ريال مدريد الموسم المقبل، يؤمن بقدرات اللاعب الشاب ويرى فيه عنصرًا قادرًا على تعزيز الخط الهجومي للفريق، رغم وجود أسماء بارزة في نفس المركز مثل أردا غولر، إبراهيم دياز ومستانتوونو.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن ريال مدريد يخطط لتفعيل بند إعادة الشراء في صيف 2026 مقابل 10 ملايين يورو، وهي الخطوة التي ستعيد نيكو باز رسميًا إلى النادي الذي نشأ فيه.

اللاعب من جهته كان قد طلب من إدارة ريال مدريد في الصيف الماضي تأجيل عودته لمدة عام واحد حتى لا يفقد فرصة المشاركة في كأس العالم مع الأرجنتين، وهو ما وافق عليه النادي الملكي، لتبقى عودته شبه مؤكدة في صيف 2026، حين يُتوقع أن يكون أحد أبرز الصفقات المستقبلية لريال مدريد.