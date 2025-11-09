نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ومانشستر سيتي يتسابقان للتعاقد مع نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد ومانشستر سيتي في سباق محتمل للتعاقد مع النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب خط وسط ليفربول، الذي يواجه النادي الإنجليزي أزمة متصاعدة بشأن مستقبله، بعد أن شعر اللاعب بأنه لا يتقاضى راتبًا يتناسب مع قيمته الفنية داخل الفريق.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن سوبوسلاي، البالغ من العمر 25 عامًا، يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني فقط، وهو أقل بكثير من متوسط رواتب اللاعبين في مركزه على مستوى أوروبا. فمثلًا، يتقاضى جود بيلينغهام نجم ريال مدريد نحو 400 ألف يورو أسبوعيًا، بينما يحصل كل من برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) على نحو 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

هذا التفاوت دفع إدارة ليفربول إلى التفكير بجدية في تجديد عقد اللاعب وتحسين راتبه، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2028. النادي يخشى أن يؤدي الشعور بعدم التقدير المالي إلى إغراء اللاعب بالرحيل، خصوصًا مع اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي بضمّه خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد، من جانبه، يدرك أن الصفقة لن تكون سهلة، إذ يبدو أن ليفربول مستعد لرفع راتب سوبوسلاي بشكل كبير لمنع رحيله. كما أن دخول مانشستر سيتي على خط المفاوضات يزيد من صعوبة المنافسة، نظرًا للقدرة المالية الكبيرة للنادي الإنجليزي.

وفي الوقت نفسه، يخطط ريال مدريد لتحضير عرض قوي لإقناع اللاعب بالانتقال إلى "الليغا" خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة ستكون بمثابة ضربة موجعة لليفربول إذا فشل في الحفاظ على نجمه المجري، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

