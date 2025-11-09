نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. ريال مدريد في اختبار ناري الليلة أمام رايو فاليكانو.. صراع الصدارة يشتعل في الليغا الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم.. مواجهة قوية في الدوري الإسباني وجولة مشتعلة في صراع الصدارة

تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية والعالمية، مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، مواجهة نارية بين ريال مدريد ورايو فاليكانو على ملعب فاييكاس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 بتوقيت أبوظبي، في لقاء يُنتظر أن يشهد أجواء حماسية وتنافسًا قويًا بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو



تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، لتتيح للجماهير متابعة قمة كروية مثيرة في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يسعى لتوسيع الفارق في الصدارة



يدخل ريال مدريد اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتعويض خسارته الأخيرة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0. ويتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وهزيمة واحدة فقط، ويسعى لتوسيع الفارق مع غريمه برشلونة الذي يواجه سيلتا فيغو في نفس الجولة.

ريال مدريد في اختبار ناري الليلة أمام رايو فاليكانو.. صراع الصدارة يشتعل في الليغا الإسبانية

رايو فاليكانو يبحث عن المفاجأة أمام العملاق الملكي



من جانبه، يسعى رايو فاليكانو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد رغم صعوبة المواجهة، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين و5 هزائم. ويعتمد الفريق على المرتدات السريعة واستغلال أخطاء دفاع المنافس لتحقيق المفاجأة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ورايو فاليكانو



سبق أن التقى الفريقان في 46 مباراة، فاز ريال مدريد في 33 مواجهة، بينما حقق رايو فاليكانو الفوز في 7 مباريات، وحسم التعادل 6 لقاءات. ويُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 12 هدفًا.

توقعات مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم



من المتوقع أن يسيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء بفضل أسلوبه الهجومي، فيما سيحاول رايو فاليكانو غلق المساحات أمام نجوم الملكي والاعتماد على الهجمات المرتدة. المواجهة تعد اختبارًا مهمًا لريال مدريد قبل استكمال مشواره الأوروبي، وفرصة لرايو فاليكانو لإثبات نفسه أمام أحد عمالقة أوروبا.