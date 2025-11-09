نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الصدفة موعدًا مع التاريخ بعد تلقي الإتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF يفيد يتأهل منتخب مصر للسيدات لكأس الأمم الأفريقية 2026 التي تنظمها المغرب.

و جاء هذا التأهل بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات ليصبح 16 منتخب بدلًا من 12 منتخب، وبهذا اعتمد الكاف تصنيف الفيفا للمنتخبات وتم اختيار منتخب مصر برفقة كوديڤوار ومالي والكاميرون ليتأهلوا جميعًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

و الجدير بالذكر ان منتخب مصر للسيدات كان خارج البطولة قبل صدور القرار بزيادة عدد المنتخبات بعدما لقى هزيمة ثقيلة من غانا 7-0 مجموع مباراتي الذهاب والعودة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للسيدات، ولكن الصدفة تضرب موعدًا مع التاريخ لسيدات الفراعنة بالتأهل الثالث في تاريخ مصر لأمم إفريقيا

و كانت قد شاركت مصر من قبل في نسختين عام 1998 و2016