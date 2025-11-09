نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش وصلاح.. السيتي يكتسح ليفربول بثلاثية ويواصل مطاردة آرسنال على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وليفربول على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بفوز السيتيزنز بثلاثية نظيفة، في قمة شهدت تألقًا كبيرًا من لاعبي بيب جوارديولا أمام منافسهم التاريخي.

نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليج

كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق، تولى تنفيذها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، إلا أنه أضاعها ليستمر التعادل دون أهداف.

لكن النجم النرويجي عاد ليعوض ركلة الجزاء المهدرة، مسجلًا هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 30 بعد صناعة متقنة من ماثيوس نونيس، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق في ملعب الاتحاد.

وشهدت الدقيقة 38 إثارة كبيرة بعدما أحرز فيرجيل فان دايك هدفًا لليفربول، لكن الحكم كريس كافانا ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+3، أضاف الإسباني نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، ليؤكد تفوق فريقه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل السيتي ضغطه الهجومي، ليحرز البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 63 من صناعة رائعة للظهير أوريلي، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بثلاثية دون رد.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عُمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 74 بدلًا من جيريمي دوكو، بينما خاض الأسطورة المصرية محمد صلاح المباراة كاملة بقميص ليفربول.

وبتلك النتيجة، يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر آرسنال صاحب الـ26 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 18 في المركز الثامن.

