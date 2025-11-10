نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا تحت 17 سنة في كأس العالم للناشئين 2025 والقنوات الناقلة.. بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة نارية بين منتخب مصر تحت 17 سنة ونظيره الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025، المقام على أرض دولة قطر بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتأتي هذه المباراة كفرصة حاسمة للفراعنة لضمان التأهل إلى دور الـ 32 بعد الأداء المتميز في الجولتين الماضيتين.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين ضد إنجلترا يوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءً بتوقيت الدوحة؛ المباراة ستُقام على ملعب رقم 7 بمنطقة أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا تحت 17 سنة

يمكن لمتابعي البطولة مشاهدة اللقاء مباشرة عبر قناة beIN Sports القطرية المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD المدفوع، مع التعليق الرياضي للمذيع المصري المتميز أحمد فؤاد.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة إنجلترا

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بعد فوزه على هايتي 4-1 وتعادله مع فنزويلا 1-1.

بينما يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب هايتي في المركز الرابع بلا نقاط؛ وتعتبر مباراة الغد حاسمة للفراعنة لضمان التأهل المباشر إلى الدور المقبل.

استعدادات المنتخب المصري للقاء إنجلترا

يقود أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب المصري تحضيرات الفريق لمواجهة إنجلترا بكل جدية، مع الاعتماد على نجم الأهلي حمزة عبدالكريم الذي يتصدر هجوم الفراعنة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم للناشئين، خصوصًا بعد الأداء المتوازن في الجولتين الماضيتين، وهو ما يزيد من طموحات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير على حد سواء.

تشكيلة المنتخب الإنجليزي وأبرز أرقامه

يأتي منتخب إنجلترا لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على هايتي 8-0 في الجولة الثانية، رغم خسارته المفاجئة أمام فنزويلا 3-0 في الجولة الأولى.

ويعد الفريق الإنجليزي من أقوى الفرق في البطولة، ويملك لاعبين مميزين قادرين على قلب الموازين، ما يجعل مباراة الغد مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا مباشرة

القناة الفضائية: beIN Sports القطرية المفتوحة

البث عبر الإنترنت: تطبيق TOD المدفوع

معلق اللقاء: أحمد فؤاد

ستكون تغطية المباراة شاملة مع البث المباشر لجميع أحداث اللقاء، التحليل الفني، وأبرز اللقطات في الوقت الحقيقي، مما يتيح للجماهير متابعة الفراعنة بكل سهولة من أي مكان.