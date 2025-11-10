نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للناشئين يحسم تأهله لدور الـ32 بكأس العالم تحت 17 سنة قبل مواجهة إنجلترا في المقال التالي

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين مواجهة حاسمة بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ونظيره الإنجليزي في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس القطرية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، متفوقًا على فنزويلا بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيلت هايتي المجموعة دون نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام بالفيفا عن طاقم تحكيم المباراة، حيث يقود البرازيلي زانوفيلي باولو المباراة كحكم للساحة، ويعاونه أوليفيرا نايلون وليما لواندرسون، فيما يتولى فيجار فرناندو مهمة الحكم الرابع وباوليت كارلوس كحكم احتياطي.

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى الدور الثاني "دور الـ32"، حيث يضمن العبور بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام إنجلترا. وفي أسوأ السيناريوهات، حتى في حالة الخسارة واحتلال المركز الثالث، سيظل المنتخب المصري متأهلًا ضمن أفضل الفرق التي تحتل هذا المركز، متفوقًا على نتائج أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى مثل قطر، المغرب، كوستاريكا وتونس.

ورغم ذلك، يبقى أمام المنتخب المصري فرصة لتعزيز موقعه في المجموعة، إذ يضمن الفوز على إنجلترا تصدر المجموعة بشكل مباشر، ما سيحدد منافسه في الدور الإقصائي ويتيح للفراعنة الانطلاق بقوة في الدور الثاني من البطولة.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة إنجلترا

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بعد فوزه على هايتي 4-1 وتعادله مع فنزويلا 1-1.

بينما يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب هايتي في المركز الرابع بلا نقاط؛ وتعتبر مباراة الغد حاسمة للفراعنة لضمان التأهل المباشر إلى الدور المقبل.

استعدادات المنتخب المصري للقاء إنجلترا

يقود أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب المصري تحضيرات الفريق لمواجهة إنجلترا بكل جدية، مع الاعتماد على نجم الأهلي حمزة عبدالكريم الذي يتصدر هجوم الفراعنة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم للناشئين، خصوصًا بعد الأداء المتوازن في الجولتين الماضيتين، وهو ما يزيد من طموحات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير على حد سواء.