مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025.. مواجهة قوية بين مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين.. يواصل عشاق كرة القدم حول العالم متابعة مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، التي تحمل معها الكثير من الإثارة والتشويق في مختلف البطولات الدولية، وعلى رأسها بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة وسط منافسة شرسة بين المنتخبات الشابة الطامحة في كتابة التاريخ الكروي الجديد.

ويستعرض موقعنا "دوت الخليج" لقرائه ومتابعيه أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم، والتي تتنوع بين مواجهات نارية في دور المجموعات من مونديال الناشئين وعدة لقاءات منتظرة في الملاعب العالمية.

منتخب مصر يواجه إنجلترا في اختبار صعب

يدخل منتخب مصر للناشئين مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مصر (6:45 مساءً بتوقيت السعودية).

وتُنقل المباراة عبر شاشة قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، ما يتيح للجماهير المصرية فرصة متابعة اللقاء مجانًا والاستمتاع بأداء الجيل الواعد من الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور الثاني من البطولة قبل خوض الجولة الثالثة، بعد تحقيق نتائج مميزة في الجولتين السابقتين، مما يعزز الثقة في قدرته على الاستمرار في المنافسة بقوة أمام الكبار.

أبرز مواجهات بطولة كأس العالم للناشئين اليوم

تشهد البطولة اليوم عددًا من المواجهات القوية التي تُقام في توقيتات مختلفة، حيث يلتقي منتخب سويسرا مع المكسيك في تمام 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2، وفي التوقيت ذاته يواجه كوريا الجنوبية نظيره كوت ديفوار عبر بي إن سبورتس إكسترا 3.

كما يلتقي السلفادور مع ألمانيا في الثالثة والنصف عصرًا، بينما يواجه كولومبيا منتخب كوريا الشمالية في نفس التوقيت.

وفي مباريات المساء، يصطدم زامبيا بـ البرازيل في 4:45 مساءً عبر بي إن سبورتس إكسترا 2، وتقام مباراة هندوراس ضد إندونيسيا في نفس الموعد على بي إن سبورتس إكسترا 3.

أما مواجهة فنزويلا ضد هايتي فتُختتم بها جولة اليوم في 5:45 مساءً عبر بي إن سبورتس إكسترا 1.