أحمد جودة - القاهرة -

استثمر نادي يوفنتوس الإيطالي ما يقرب من 70 مليون يورو في صفقات الصيف، لكن الوافدين الجدد لم يسجلوا سوى هدف واحد وقدموا تمريرتين حاسمتين فقط حتى الآن في موسم 2025-26، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين حول جدوى الصفقات الكبيرة.

صفقات يوفنتوس تفشل في تبرير أسعارها المرتفعة

ذكرت صحيفة لا غازيتا الإيطالية، أن المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي سيواجه تحديًا كبيرًا في إعادة إحياء أداء اللاعبين الجدد داخل ملعب أليانز، بعدما فشلت هذه الصفقات فى تبرير أسعارها المرتفعة.

الدولي الكندي غوناثان ديفيد سجل هدفًا واحدًا، وصنع تمريرة حاسمة واحدة فقط، بينما جاءت التمريرة الحاسمة الثانية من جواو ماريو.

أما لويس أوبيندا فلم يسجل أي هدف خلال الأشهر السبعة الماضية، في حين سجل ديفيد هدفه الأول في الدوري الإيطالي خلال ظهوره الأول في أغسطس (آب)، لكنه لم يسجل منذ 77 يومًا.

وبدأ جوأو ماريو ثلاث مباريات فقط من أصل 15 مباراة ولم يلعب أي مباراة كاملة، في المقابل قدم ألبرتو كوستا، الذي انضم من بورتو في صفقة تبادلية، سبع تمريرات حاسمة في 15 مباراة هذا الموسم، ما يبرز الفرق الكبير في تأثير الصفقات على الفريق.

وكان أوبيندا الصفقة الجديدة الوحيدة التي بدأت مباراة ضمن ثلاث مباريات تحت قيادة سباليتي، بينما شارك إدون زيغروفا في 4% فق من الدقائق المتاحة تحت قيادة إيغور تودور، و16% تحت قيادة سباليتي، إلا أن المدرب الإيطالي أكد ثقته في أن الدولي الكوسوفي سيستعيد لياقته الكاملة قريبًا.