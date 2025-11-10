نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للناشئين.

موعد مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - أنس رشدي

الهجوم: بلال عطية - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبدالكريم