مباشر الآن.. مصر تواجه إنجلترا في قمة حاسمة لكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا ونظيره الإنجليزي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للناشئين المقام حاليًا في قطر.

يدخل منتخب مصر اللقاء بثقة عالية بعد تأهله رسميًا إلى دور الـ32، محتلًا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على هايتي 4-1 وتعادل مع فنزويلا 1-1، بينما يأتي منتخب إنجلترا ثالثًا برصيد 3 نقاط ويحتاج للفوز لضمان التأهل كأول أو ثاني المجموعة.

موعد المباراة وتوقيت البث:

القاهرة: 5:45 مساءً

الدوحة: 6:45 مساءً

السعودية: 6:45 مساءً

الإمارات: 7:45 مساءً

المباراة تُقام على ملعب رقم 7 بمنطقة أسباير بالدوحة.

القنوات الناقلة:



يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى البث عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD المدفوع، مع التعليق الرياضي للمذيع أحمد فؤاد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إنجلترا:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – أنس رشدي

خط الهجوم: بلال عطية – إبراهيم النجعاوي – حمزة عبدالكريم

ترتيب المجموعة قبل المباراة:

مصر: 4 نقاط

فنزويلا: 4 نقاط

إنجلترا: 3 نقاط

هايتي: 0 نقاط

طاقم تحكيم مباراة مصر وإنجلترا في مونديال الناشئين



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم اللقاء، حيث يقود المباراة الحكم البرازيلي زانوفيلي باولو، ويعاونه أوليفيرا نايلون كمساعد أول، وليما لواندرسون كمساعد ثانٍ، بينما يتولى فيجار فرناندو مهام الحكم الرابع، وباوليت كارلوس كحكم احتياطي.

ترقب كبير لمواجهة الحسم



ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة اليوم بفارغ الصبر، إذ تعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني نحو دور الـ32، حيث تتحدد فرص التأهل وفقًا لثلاثة سيناريوهات رئيسية

وتضم قائمة منتخب مصر في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، خط الوسط عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، خط الهجوم حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.