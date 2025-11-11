نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الخدمة متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد منتخب مالي، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 سنة المقام في قطر 2025.

وتعد هذه المباراة من أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ترتيب المجموعة قبل مباراة السعودية ومالي

يدخل المنتخب السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة 12 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب مالي الذي يحتل المركز الثاني، بينما يتصدر منتخب النمسا المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير دون أي نقطة.

وتعتبر مواجهة اليوم بين السعودية ومالي مواجهة حاسمة على صعيد المنافسة للتأهل، حيث يحتاج الأخضر السعودي إلى نقطة واحدة على الأقل لضمان العبور إلى الدور التالي.

كما يسعى المنتخب المالي لتعزيز مركزه وتحقيق الصدارة المؤقتة في المجموعة قبل انتهاء دور المجموعات.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

ستنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 6:45 مساءً بتوقيت السعودية. ويمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة عبر البث المباشر مع التحديثات قبل انطلاق المباراة مباشرة لمتابعة جميع أحداث اللقاء لحظة بلحظة.

ويحرص مشجعو المنتخب السعودي على متابعة المباراة بشكل مباشر، لمساندة لاعبي الأخضر تحت 17 سنة وتحفيزهم لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور الثاني.

أهمية المباراة للأخضر السعودي

تمثل هذه المباراة أهمية قصوى للمنتخب السعودي، إذ أن التأهل لدور الـ16 يعتمد بشكل كبير على نتيجة اليوم، ويحتاج الأخضر السعودي إلى نقطة واحدة لضمان العبور، بينما الفوز سيمنحه أفضلية كبيرة في ترتيب المجموعة وربما مواجهة منافسين أقل قوة في الدور المقبل.

ويعتمد مدرب المنتخب السعودي على لاعبين موهوبين من فئة تحت 17 سنة، حيث تم تجهيز التشكيلة بعناية لتحقيق أفضل النتائج. كما أن الجماهير السعودية تتطلع إلى أداء قوي يعكس تطور كرة القدم في المملكة، ونجاح منتخبات الناشئين في البطولات العالمية.

تشكيل المنتخبين المتوقع

من المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي المباراة بتشكيلة هجومية متوازنة، تركز على التحكم في وسط الملعب واستغلال الفرص أمام مرمى مالي. في المقابل، يعتمد منتخب مالي على القوة البدنية والسرعة في الهجوم، بالإضافة إلى تنظيم دفاعي محكم لمواجهة هجمات الأخضر السعودي.

وتشير التوقعات إلى أن المباراة ستكون محتدمة، مع فرص متبادلة بين المنتخبين، حيث يسعى كل فريق لتسجيل هدف مبكر يضعه في موقف السيطرة على اللقاء.

متابعة البث المباشر

يمكن لعشاق الكرة متابعة البث المباشر لمباراة السعودية ومالي مع تحديثات لحظية قبل انطلاق المباراة مباشرة، لتغطية جميع الأحداث مثل:

أهداف المباراة أولًا بأول

البطاقة الصفراء والحمراء

التبديلات خلال المباراة

إحصائيات المباراة بشكل مباشر

كما يمكن متابعة اللحظات الهامة والتحليلات بعد كل شوط، لضمان تجربة مشاهدة ممتعة ومباشرة لجميع الأحداث.

توقعات خبراء كرة القدم

يشير خبراء كرة القدم إلى أن المباراة بين السعودية ومالي ستكون صعبة ومثيرة، حيث يمتلك كلا المنتخبين نقاط قوة تكفي لتقديم مباراة تكتيكية ممتعة.

ويركز المنتخب السعودي على اللعب الجماعي والتمريرات السريعة لاستغلال سرعة الجناحين، بينما يعتمد مالي على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة.

ويتوقع المحللون أن المباراة ستشهد أهدافًا مبكرة نتيجة اندفاع الفريقين للسيطرة على المباراة، وأن أي خطأ قد يكون حاسمًا في تحديد المتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.