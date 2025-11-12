نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد البث المباشر لمباراة تونس وموريتانيا الودية اليوم 12 نوفمبر 2025 في المقال التالي

تقام اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مباراة تونس Tunisia وموريتانيا Mauritania الودية على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم التونسية والموريتانية بشغف كبير، خاصة بعد تأهل منتخب تونس رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس وموريتانيا، 7:30 مساءً بتوقيت مصر، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وتأتي هذه المواجهة ضمن أجندة **الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة للمنتخبين.

يقدم موقعنا البث المباشر لمباراة منتخب تونس ضد منتخب موريتانيا الودية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، ضمن استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أقيمت المباراة على ملعب حمادي العقربي برادس، الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، وانطلقت صافرة البداية عند الساعة 18:45 بتوقيت مصر19:45 بتوقيت السعودية، و16:45 بتوقيت غرينتش GMT. وقد تم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق سامي بو عزيز.

طاقم التحكيم تولى قيادته الحكم محمد رفيق عوينة، بمساعدة حمزة بوزيت وهيثم بويمة**، وفق تعيين الجامعة التونسية لكرة القدم.

وشهدت المباراة حضور جماهيري يقارب 14 ألف مشجع، وسط رغبة المدرب سامي الطرابلسي في تعزيز التجانس بين اللاعبين قبل المباراة الودية الثانية أمام الأردن يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 خلال فترة التوقف الدولي.

تاريخ مواجهات تونس وموريتانيا



تقابل المنتخبان في 12 مباراة رسمية وودية منذ بداية الألفية. كانت المباراة الأولى في أبريل 2000 ضمن تصفيات كأس العالم وانتهت بفوز تونس 2-1.

حقّق منتخب تونس 8 انتصارات، فيما لم يتمكن منتخب موريتانيا من الفوز في أي مواجهة، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

آخر لقاء ودي بينهما كان في يناير 2024 وانتهى بالتعادل السلبي، بينما شهدت بطولة كأس العرب 2021 فوز تونس 5-1، وانتصارًا آخر في كأس الأمم الإفريقية 2022 بنتيجة 4-0.

التحضيرات الفنية قبل اللقاء



يدخل المنتخب التونسي المباراة تحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي، الذي يسعى لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وتركز خطة الجهاز الفني على تجربة بعض العناصر الجديدة ورفع درجة الانسجام بين لاعبي الفريق، إلى جانب اختبار مستوى الأداء قبل اللقاء الودي الثاني أمام الأردن خلال فترة التوقف الدولي.