جارية الان.. مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة تونس وموريتانيا الودية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 والقناة الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة تونس وموريتانيا الودية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن استعدادات المنتخب التونسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. ويأمل المدرب سامي الطرابلسي في تجربة العناصر الجديدة ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، بينما يسعى المنتخب الموريتاني إلى تحسين أدائه واختبار قدرات لاعبيه قبل الاستحقاقات القادمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة



تنطلق مباراة تونس ضد موريتانيا عند الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، و16:45 بتوقيت غرينتش GMT، ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة الوطنية التونسية 1 بصوت المعلق سامي بو عزيز. تُعد هذه المباراة فرصة للمنتخب التونسي لتقييم الجاهزية الفنية والبدنية وتجربة الخطط التكتيكية قبل المباراة الودية الثانية أمام الأردن يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، كما تمثل محطة مهمة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025.

تاريخ مواجهات تونس وموريتانيا



تقابل المنتخبان 12 مرة منذ بداية الألفية، وكانت أول مباراة في أبريل 2000 ضمن تصفيات كأس العالم وانتهت بفوز تونس 2-1. حقق نسور قرطاج 8 انتصارات، بينما لم يتمكن منتخب موريتانيا من الفوز في أي مواجهة، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

آخر لقاء ودي كان في يناير 2024 وانتهى بالتعادل السلبي، بينما شهدت بطولة كأس العرب 2021 فوز تونس 5-1، وانتصار آخر في كأس الأمم الإفريقية 2022 بنتيجة 4-0، مما يعكس تفوق المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني.

التحضيرات الفنية للمنتخب التونسي



يدخل المنتخب التونسي المباراة بقيادة المدرب سامي الطرابلسي الذي يركز على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وتجربة العناصر الجديدة لتعزيز الانسجام داخل الفريق، بالإضافة إلى اختبار الأداء الفردي والجماعي قبل المباراة الثانية أمام الأردن. وتُعد المباراة الودية فرصة مهمة لمراجعة التكتيكات وتحسين مستوى الفريق استعدادًا للمنافسات الرسمية والمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريتانيا اليوم:



حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي

خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري

خط الهجوم: إلياس سعد – حازم مستوري – سبستيان تونكتي

وتُعد مباراة تونس وموريتانيا الودية اختبارًا مهمًا لـ نسور قرطاج قبل خوض المنافسات الإفريقية المقبلة، وفرصة مثالية لـ المنتخب الموريتاني لتطوير أسلوب لعبه واستعادة الثقة، ما يجعل اللقاء محط أنظار جماهير الكرة في العالم العربي.