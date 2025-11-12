نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. تونس تواجه موريتانيا وديًا اليوم ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

يقدم لكم موقع دوت الخليج بثًا مباشرًا لمباراة تونس وموريتانيا الودية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وسط ترقب جماهيري واسع من عشاق الكرة العربية ونسور قرطاج.

تُقام اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مباراة ودية تجمع بين منتخبي تونس وموريتانيا على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن استعدادات المنتخب التونسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تنطلق المباراة عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس وموريتانيا، 7:30 مساءً بتوقيت مصر، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتُنقل مباشرة عبر قناة الوطنية التونسية 1 بصوت المعلق سامي بو عزيز.

قاد المباراة الحكم محمد رفيق عوينة بمساعدة حمزة بوزيت وهيثم بويمة، وشهد اللقاء حضور جماهيري بلغ نحو 14 ألف مشجع. يسعى المدرب سامي الطرابلسي لتعزيز الانسجام بين لاعبي المنتخب قبل المباراة الودية الثانية أمام الأردن يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.

تاريخ المواجهات



التقى المنتخبان في 12 مباراة منذ مطلع الألفية، حيث فاز منتخب تونس في 8 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 لقاءات، ولم يحقق منتخب موريتانيا أي انتصار. آخر مباراة ودية بينهما كانت في يناير 2024 وانتهت بالتعادل السلبي، فيما شهدت بطولة كأس العرب 2021 فوز تونس 5-1، وكأس الأمم الإفريقية 2022 فوزًا 4-0.

التحضيرات الفنية



يركز الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي على تجربة العناصر الجديدة، تعزيز الانسجام بين اللاعبين، ورفع الجاهزية البدنية والفنية قبل مواجهة الأردن وبدء الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريتانيا اليوم:



حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العبدي – يان فاليري

خط الوسط: إلياس السخيري – محمد الحج محمود – فرجاني ساسي

خط الهجوم: نعيم السليتي – فراس شواط – إلياس سعد

وتُعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم فرصة مهمة لـ نسور قرطاج قبل مواجهة الأردن وديًا في نهاية فترة التوقف، حيث يسعى الفريق إلى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا للبطولات المقبلة.