نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا بث مباشر يوتيوب لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجاناً بث مباشر يوتيوب لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية

مجانًا بث مباشر يوتيوب لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية ، يترقب عشاق منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام منتخب أوزبكستان اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية، وذلك في لقاء مهم يُعد خطوة أساسية في تحضيرات الفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في كأس أمم إفريقيا 2025. وتشهد مدينة العين الإماراتية اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا مع احتدام المنافسة بين أربعة منتخبات هي مصر وأوزبكستان وإيران والرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تقام المباراة مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025 على أرضية استاد هزاع بن زايد، حيث تنطلق في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8 مساءً بتوقيت أبوظبي.

بث مباشر يوتيوب مجانا للمباراة

يبحث كثير من الجماهير عن بث مباشر مجاني عبر يوتيوب لمشاهدة مباراة مصر وأوزبكستان دون اشتراكات، ومن المتوقع أن تقوم بعض المنصات الرياضية أو الصفحات الرسمية ببث اللقاء بشكل مجاني، خاصة مع الاهتمام الكبير بالبطولة.

كما قد تتيح قناة أون سبورت بثًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب في حال حصولها على حقوق إعادة نشر المباراة، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى اللحظة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت 1 المباراة بشكل حصري داخل مصر عبر بث مجاني بجودة عالية. وتوفر القناة تغطية قبل وبعد المباراة، بالإضافة إلى استوديو تحليلي يضم محللين فنيين.

جدول القنوات الناقلة

القناة نوع البث الدولة ON Sport 1 مجاني – فضائي مصر

طريقة متابعة المباراة عبر الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر من خلال:

– تطبيق قناة أون سبورت المتاح للتحميل على الهواتف الذكية مجانا.

– البث المباشر المحتمل على يوتيوب عبر القناة الرسمية لأون سبورت.

– صفحات رياضية قد تتيح بثًا مباشرًا للقاء بجودة مقبولة.

التعليق والتحليل الفني

يتولى المعلق محمد الكواليني التعليق على أحداث المباراة عبر شاشة أون سبورت 1، مع تحليل فني يسبق اللقاء ويُعرض بعد نهايته لاستعراض أبرز النقاط الفنية.

أجواء ما قبل المباراة

يأتي منتخب مصر إلى هذه المواجهة بطموحات كبيرة لاستكمال طريقه نحو النهائي، بينما يدخل منتخب أوزبكستان اللقاء بدافع قوي لإثبات جدارته وتجهيز لاعبيه للاستحقاقات المقبلة، ما يعد بمواجهة مثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات.