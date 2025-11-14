نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر دون تقطيع.. مشاهدة مباراة مصر وسويسرا اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة مصر وسويسرا اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

بث مباشر دون تقطيع.. مشاهدة مباراة مصر وسويسرا اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مواجهة حاسمة عندما يلتقي منتخب سويسرا اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر. ويدخل الفراعنة الصغار اللقاء بطموح كبير لمواصلة المشوار والعبور إلى دور الـ16، وسط متابعة جماهيرية واسعة لأحد أبرز أجيال الناشئين الواعدة في الكرة المصرية.

مشوار منتخب مصر في البطولة

بدأ المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بقوة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب هايتي بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع فنزويلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية. وفي اللقاء الثالث خسر أمام إنجلترا بثلاثية دون رد، ليجمع 4 نقاط ويتأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وسويسرا اليوم

تُقام مباراة مصر وسويسرا اليوم الجمعة 14 نوفمبر، على ملعب أسباير زون 5، وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. ويسعى المنتخب المصري للاستفادة من دعم الجماهير العربية في قطر لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم خطوة جديدة في البطولة.

جدول مواعيد مباراة مصر وسويسرا

التوقيت المدينة الدولة 3:00 عصرًا القاهرة مصر 4:00 عصرًا مكة المكرمة السعودية 5:00 مساءً الدوحة قطر

البث المباشر للمباراة دون تقطيع

يبحث الكثير من الجماهير عن بث مباشر مستقر للمباراة دون تقطيع، ومن المتوقع أن تُنقل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالبطولة، إضافة إلى إمكانية توفير بث مباشر عبر بعض المنصات الرياضية على الإنترنت. كما يتوقع أن يتم توفير بث عبر يوتيوب من خلال قنوات مهتمة بنقل فعاليات كأس العالم للناشئين، حسب الحقوق المتاحة داخل كل دولة.

طموحات الفراعنة قبل المباراة

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين قدموا أداءً قويًا خلال دور المجموعات، ويأمل الجهاز الفني في مواصلة تقديم مستويات جيدة أمام سويسرا، التي تُعد من المنتخبات المنظمة على مستوى الناشئين.