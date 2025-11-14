نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد البث المباشر.. مباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية استعدادًا لبطولة كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم إلى المواجهة الودية القوية بين منتخب مصر الثاني ونظيره منتخب الجزائر، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل. تأتي هذه المباراة كاختبار مهم للجهاز الفني المصري بقيادة حلمي طولان، من أجل تقييم جاهزية اللاعبين واختيار التشكيلة الأنسب قبل الدخول في منافسات البطولة.

في هذا التقرير، نقدم لك البث المباشر – موعد المباراة – القنوات الناقلة – قائمة اللاعبين – تفاصيل الاستعداد – جدول معلومات سريع – تحليل للمواجهة، بالإضافة إلى كلمات مفتاحية في نهاية النص.

البث المباشر لمباراة مصر والجزائر الودية

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر عدة منصات رياضية محلية، وسيتم نقل المباراة من استاد القاهرة الدولي مع تغطية وتحليل فني كامل قبل وبعد اللقاء.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر اليوم

يلتقي منتخب مصر والجزائر اليوم الجمعة في مباراة ودية مرتقبة، حيث تنطلق صافرة البداية في:

الدولة التوقيت القاهرة 4:00 عصرًا السعودية 5:00 مساءً الإمارات 6:00 مساءً

مكان إقامة المباراة

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن هذا اللقاء المهم ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب.

منتخب مصر الثاني – استعداد قوي بقيادة حلمي طولان

أرسل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حلمي طولان قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، حيث يعتمد المنتخب على مجموعة من اللاعبين المحليين البارزين، بالإضافة إلى عناصر شابة يتم تجهيزها للمستقبل.

قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب

حراسة المرمى:

محمد عواد

علي لطفي

محمد بسام

محمود جاد

خط الدفاع:

أحمد هاني

كريم العراقي

يحيى زكريا

كريم فؤاد

أحمد سامي

محمود حمدي "الونش"

ياسين مرعي

هادي رياض

عمر فايد

خط الوسط:

محمد النني

أكرم توفيق

محمد عادل

غنام محمد

محمد مجدي "أفشة"

مصطفى سعد

محمد مسعد

إسلام سمير

إسلام عيسى

خط الهجوم:

محمد شريف

أحمد ياسر ريان

أحمد عاطف قطة

مروان حمدي

هذه القائمة تُظهر مزيجًا قويًا بين الخبرة واللاعبين الشباب، حيث يسعى الجهاز الفني إلى بناء فريق قادر على المنافسة في كأس العرب، خاصة في ظل تواجد مجموعة قوية تضم:

الأردن – الإمارات – والفائز من الكويت وموريتانيا.

مباراة قوية أمام الجزائر – اختبار قبل البطولة

تُعد مواجهة مصر والجزائر واحدة من أهم المباريات الودية قبل البطولة، حيث يتميز المنتخب الجزائري بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي الجيد، مما يجعل المباراة اختبارًا حقيقيًا لعناصر المنتخب المصري.

كما أن مواجهة الجزائر مرتين خلال 3 أيام تمنح الجهاز الفني فرصة كبيرة لتجربة خطط تكتيكية مختلفة والوقوف على نقاط القوة والضعف. موعد بطولة كأس العرب 2025

تنطلق البطولة في 1 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 ديسمبر في قطر.

وقد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من المنتخبات إرسال القوائم النهائية قبل 20 نوفمبر، على أن تُرسل القوائم الأولية خلال شهر أكتوبر المقبل.

جدول سريع لمعلومات مباراة اليوم