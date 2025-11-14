نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد لقاء مصر وسويسرا للناشئين في كأس العالم 2025 وترتيب الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

بدأ المنتخب المصري البطولة بفوز كبير على هايتي 4-1، ثم تعادل مع فنزويلا 1-1، قبل أن يخسر أمام إنجلترا بنتيجة 3-0، إلا أن نتائجه السابقة أهلته للتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الخامسة:

المركز المنتخب النقاط 1 فنزويلا 7 2 إنجلترا 6 3 مصر 4 4 - -

2. موعد مباراة مصر وسويسرا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب سويسرا في دور الـ32، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، الساعة 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أسباير زون 5.

في حال فوز مصر، سيواجه الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ16. المباراة تشكل اختبارًا مهمًا للفراعنة الصغار لمواصلة مشوارهم في البطولة بعد تألقهم في دور المجموعات.

قائمة المنتخب والإصابات

قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا