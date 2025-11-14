نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Twitter بث مباشر مجانًا مباراة Egypt vs Uzbekistan حصريآ جودة 4K في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر ضد أوزبكستان.. القناة الناقلة ومعلق المباراة اليوم في نصف نهائي بطولة العين الدولية استعدادًا لأمم إفريقيا 2026

يشهد ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات اليوم مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب مصر ومنتخب أوزبكستان في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية. وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2026، وسط اهتمام جماهيري واسع ومتابعة إعلامية مكثفة. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل موعد اللقاء، القنوات الناقلة، المعلق، التشكيل المتوقع، واستعدادات المنتخبين قبل صافرة البداية.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

تقام مباراة نصف النهائي اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين. وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

السادسة مساء بتوقيت مصر

السابعة مساء بتوقيت السعودية

الثامنة مساء بتوقيت الإمارات

وتعد هذه المواجهة محطة مهمة في فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين قبل الدخول في المرحلة النهائية من الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان اليوم

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت المباراة مباشرة عبر قناة ON Time Sports 1 HD التي توفر تغطية متواصلة للقاء من داخل الملعب، إضافة إلى ستوديو تحليلي يبدأ قبل المباراة وبعد نهايتها. وتقدم القناة تغطية ميدانية من أرضية الملعب ونقل مباشر للحظة دخول اللاعبين وعمليات الإحماء.

معلق مباراة مصر وأوزبكستان

يتولى المعلق بلال علام مهمة وصف أحداث اللقاء لحظة بلحظة عبر قناة ON Time Sports 1 HD. ويقدم المعلق تغطية صوتية كاملة للمباراة مع متابعة أهم اللقطات والتحركات داخل الملعب وفقًا للبث الرسمي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم

تشير التوقعات إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري سيبدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – أسامة فيصل – محمد صلاح

ويتضمن التشكيل مزيجًا بين الخبرة والعناصر الشابة، حيث يعتمد الجهاز الفني على قوة خط الهجوم بقيادة محمد صلاح، إلى جانب مشاركة لاعبين شاركوا مؤخرًا في معسكرات المنتخب وقدموا مستويات جيدة.

استعدادات المنتخب المصري قبل المباراة

أنهى منتخب مصر تدريباته الأخيرة على ملعب التدريب الخاص به في مدينة العين، وركز الجهاز الفني خلالها على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي سيتم تنفيذها خلال اللقاء. وتضمنت تدريبات المنتخب:

تدريبات خاصة بالضغط العالي

تحسين الربط بين خطوط اللعب

العمل على التحولات الهجومية السريعة

تدريبات للمهاجمين على إنهاء الهجمات

كما شارك جميع اللاعبين في المران باستثناء مجموعة قليلة حصلت على تدريبات استشفائية خشية الإرهاق. وحرص الجهاز الطبي على متابعة حالات اللاعبين بشكل مستمر لضمان جاهزيتهم للمشاركة.

استعدادات منتخب أوزبكستان قبل لقاء مصر

يدخل منتخب أوزبكستان المباراة بكامل عناصره الأساسية، ويعتبر اللقاء اختبارًا مهمًا للفريق قبل استكمال استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ويمتاز المنتخب الأوزبكي بلياقة بدنية عالية وسرعة في تنفيذ الهجمات المرتدة، إضافة إلى قدرة لاعبيه على اللعب الجماعي في وسط الملعب.

أجواء المباراة في ملعب هزاع بن زايد

شهد محيط ملعب هزاع بن زايد حركة جماهيرية منذ صباح اليوم، حيث حرص عدد كبير من الجالية المصرية في الإمارات على التوجه نحو الملعب لحضور المباراة. وتوفر اللجنة المنظمة تسهيلات دخول الجماهير وتخصيص بوابات إضافية لتجنب الازدحام. ويتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا جيدًا خاصةً أن اللقاء يقام في توقيت مناسب.

أهمية المباراة ضمن استعدادات المنتخب

تأتي المباراة ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في الفترة الحالية لمعالجة بعض الجوانب الفنية، ويهدف الجهاز الفني من خلالها إلى:

تجربة أكثر من لاعب في مراكز مختلفة

تقييم مستوى خط الدفاع في المواجهات القوية

تقوية الجانب الهجومي قبل انطلاق البطولة القارية

الوقوف على أفضل تشكيلة يمكن الاعتماد عليها في المباريات الرسمية

ويعمل الجهاز الفني على مواصلة عملية البناء التي بدأت منذ فترة، وذلك بالتركيز على أداء اللاعبين في المباريات الودية التي تعطي صورة أوضح حول جاهزية كل عنصر.

مقارنة بين مستوى المنتخبين قبل المباراة

يدخل المنتخب المصري المواجهة بعد سلسلة من المباريات الودية والرسمية التي شهدت تدرجًا في الأداء، فيما يخوض المنتخب الأوزبكي اللقاء بعد مشاركات متعددة في بطولات ودية مع فرق آسيوية قوية. ويعتمد كلا المنتخبين على عناصر تمتلك خبرة دولية، مما يجعل اللقاء متكافئًا من الناحية الفنية.

توقعات الجماهير لنتيجة اللقاء

تشير التوقعات الجماهيرية إلى أن المباراة قد تشهد أداءً قويًا من جانب المنتخبين نظرًا لأهميتها في تحديد مستوى الاستعداد قبل البطولات المقبلة. ويتابع المشجعون قائمة المنتخب المصري بكل اهتمام، خاصةً مع عودة عدد من اللاعبين لقائمة الفريق بعد غياب في الفترة الماضية.

بطاقة مباراة مصر وأوزبكستان اليوم