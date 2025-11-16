نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لغزو المغرب.. طارق قنديل يقود بعثة الفريق لمواجهة الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة حاسمة نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت 22 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب يوم 28 من الشهر نفسه لخوض المباراة المرتقبة أمام الجيش الملكي.

وفي مسعى لتأمين حضور جماهيري قياسي، تسعى إدارة النادي للحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع، تمهيدًا لطرح التذاكر عبر موقع "تذكرتي"، لتوفير أجواء حماسية تدعم الفريق الأحمر في رحلة الدفاع عن المجد الإفريقي.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات بعد تخطيه فريق إيجل نوار البوروندي بمجموع المباراتين 2-0، فيما ستقود مباراة شبيبة القبائل طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي.

الأهلي يدخل هذه المواجهات بخطط واستعدادات محكمة، وجماهيره على موعد مع مباريات قوية ومثيرة، في رحلة الفريق نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد عشاق القلعة الحمراء.

