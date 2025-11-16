نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور من مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تستعد للتحرك رسميًا لتجديد عقد لاعب الفريق الشاب أحمد عابدين، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك في حال عدم تلقي النادي عرضًا من نادي فاماليكاو البرتغالي عقب انتهاء فترة المعايشة التي يخوضها اللاعب هناك.

وبحسب المصدر الذي أكد عبر برنامج ستاد المحور، فإن الأهلي يتابع موقف عابدين في فاماليكاو باهتمام كبير، حيث ينتظر النادي البرتغالي تقييمًا رسميًا من جهازه الفني بشأن مدى إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي وضع بالفعل خطة بديلة تتضمن تجديد عقد اللاعب لفترة طويلة، لضمان استمراره داخل القلعة الحمراء ومنع رحيله مجانًا، خصوصًا في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدراته الفنية وتوقعات بأن يصبح أحد العناصر المهمة مستقبلًا.

وأكد المصدر أن إدارة التعاقدات جاهزة لفتح باب المفاوضات مع اللاعب فور وضوح الموقف النهائي من فاماليكاو، سواء بتقديم عرض شراء رسمي أو الاكتفاء بفترة المعايشة دون إتمام الصفقة.