موقعة نارية في استاد القاهرة.. مصر والجزائر Egypt vs Algeria في اختبار قوة قبل كأس العرب

أحمد جودة - القاهرة - موقعة نارية في استاد القاهرة.. مصر والجزائر في اختبار قوة قبل كأس العرب



تتجه الأنظارغدٍ إلى استاد القاهرة الدولي حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري Egypt vs Algeria في مواجهة ودية تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، رغم كونها خارج الأجندة الرسمية للبطولات. المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العرب المقررة في ديسمبر المقبل، وتعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم الشكل الفني والخططي قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية. مواجهة مصر والجزائر دائمًا ما تحمل نكهة خاصة، سواء على المستوى الجماهيري أو الفني، ما يجعل اللقاء محط اهتمام واسع في الشارع الكروي.

تتزايد عمليات البحث عن معلق مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة للقاء الودي المنتظر، والذي يأتي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب في قطر 2025 المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل، حيث تخوض المنتخبات المشاركة سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة الرابعة مساء غد الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة ودية ثانية تجمع المنتخبين في أجواء حماسية وصفيح ساخن، بعد لقاء مثير جمعهما قبل أيام.

وسيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق مباراة مصر والجزائر، عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS 2 الناقلة الحصرية للمواجهة.

Egypt vs Algeria

وكانت المباراة الودية الأولى بين مصر والجزائر، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، قد شهدت إثارة كبيرة انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-2، بعدما تقدم المنتخب الجزائري أولًا، قبل أن يدرك منتخب مصر التعادل بهدف بالنيران الصديقة، ويتبادل الفريقان التسجيل حتى خطف حسام حسن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة ذهبية من أكرم توفيق.

ويستعد منتخب مصر الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة، بهدف تعزيز الثقة بين اللاعبين وإثبات قدراتهم على المنافسة في البطولة المقبلة، خاصة مع إشراك عناصر جديدة ضمن خطة الجهاز الفني لتوسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين للمشاركات الدولية.

أما منتخب الجزائر، فيدخل المباراة بهدف الثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة الأخيرة، مع محاولة تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاء الأول، وتحسين الأداء الهجومي أمام مرمى الفراعنة.

ويعتمد المنتخبان على هذه الودية لاستكمال الاستعداد البدني والتكتيكي قبل دخول معسكرات نهائية تسبق كأس العرب، في ظل رغبة مشتركة في تحقيق نتائج قوية وترك انطباع جيد قبل البطولة.

وتأتي مثل هذه اللقاءات لتمنح الجماهير فرصة متابعة لاعبين جدد يتم تجهيزهم للمستقبل، كما تمنح الفرصة للجهاز الفني لتجربة خطط متنوعة وتقييم جاهزية العناصر البديلة.