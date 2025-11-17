نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح: محمد صبري حصل على تكريم غير طبيعي بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن محمد صبري كان محبوبا من الجماهير المصرية وليس الزمالكاوية فقط.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "لم أرى هذا الكم من الحب مثل ما رأيته في وفاة محمد صبري وحصل على تكريم غير طبيعي من الجميع بعد وفاته وكان شخصا متواضعا".

وأضاف: "محمد صبري كان متواضع لدرجة أنه لم يدرك حجم نجوميته، وكان مخلصا لنادي الزمالك".