جمال حمزة: محمد صبري دفع ثمن حماسه الكبير للزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن محمد صبري كان شخصية رائعة، مشددا على أن خبر وفاته صدمة للجميع.

وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري دفع ثمن حماسه الكبير للزمالك وتعرض للإيقاف لمدة عام كامل وهو متواضع للغاية وهادىء".

وأضاف: "أول مباراة لي مع الزمالك في الفريق الأول كنت في نفس الغرفة مع محمد صبري وكان هذا مصدر سعادة لي لأنه نجم كبير".

رشا محمد

Advertisements

